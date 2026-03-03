Сотрудник Госдепа США устроил резню после ДТП

Сотрудник Госдепа США устроил резню на автотрассе, его застрелила полиция

Действующий сотрудник Госдепартамента США совершил нападение с ножом в штате Вирджиния. Об этом сообщает The Daily Caller.

Все случилось на межштатной автомагистрали 495 в округе Фэрфакс. 32-летний Джаред Лламадо атаковал людей после ДТП.

Жертвой нападения стала 39-летняя женщина, еще три человека получили серьезные ранения. В целях самообороны нападавший был застрелен прибывшим на место офицером.

В Госдепе подтвердили, что Лламадо был сотрудником ведомства. С сентября 2024 года он работал специалистом по дипломатическим технологиям.

