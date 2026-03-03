Сотрудники турецкой авиакомпании предложили россиянке без пальцев ног встать и пойти

Shot: Россиянку без пальцев на ногах заставили ходить в аэропорту Турции

Сотрудники турецкой авиакомпании Turkish Airlines предложили россиянке без пальцев ног «встать и пойти», в итоге заставив ее ходить. Кадрами и подробностями истории делится Telegram-канал Shot.

По имеющимся данным, с таким обращением столкнулась во время пересадки Екатерина Комлева. Она является инвалидом второй группы: россиянка получила тяжелые ожоги ног в результате коммунальной аварии в ночном клубе GOLD в Екатеринбурге. Девушке пришлось ампутировать пальцы ног.

Известно, что пострадавшая заранее предупредила авиакомпанию Turkish Airlines о необходимости сопровождения в аэропорту. У самолета ее встретил сотрудник авиалиний, посадил в инвалидную коляску, довез до выхода на посадку и ушел, заявив, что на этом его обязанности кончаются.

Уточняется, что в тот момент Комлевой нужно было забрать чемодан с багажной ленты и сходить в уборную. Также ей понадобилась вода и еда, а зона для инвалидов не располагала ни кафе, ни магазинами. На просьбы россиянки сотрудники реагировали насмешками и не стеснялись обсуждать ее между собой.

При этом из инвалидной зоны нельзя было выезжать на коляске. Тогда работник Turkish Airlines предложил пассажирке без пальцев «встать и пойти». Сообщается, что в итоге забрать свой багаж Комлевой пришлось самостоятельно, что привело к ранам на местах ампутаций.

Она засняла измывавшихся над ней сотрудников на видео, а также написала жалобу. Однако авиакомпания отказала ей в компенсации и заявила, что персонал якобы действовал в соответствии с принятыми нормами. Россиянка поделилась, что не единственная из инвалидов столкнулась с грубым отношением, и намерена доказать нарушения со стороны Turkish Airlines.

Ранее российскую авиакомпанию S7 обязали выплатить 200 тысяч рублей за плохое обращение с инвалидом. Тогда семья не попала на рейс из-за опоздания специальной машины для перевозки маломобильных граждан.