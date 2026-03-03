Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:45, 3 марта 2026Путешествия

Стало известно еще одно осложняющее вывоз россиян из ОАЭ обстоятельство

АТОР: Вывоз россиян из ОАЭ осложняет периодический ввод плана «ковер»
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Raghed Waked / Reuters

Стало известно еще одно осложняющее вывоз россиян из ОАЭ обстоятельство — в аэропортах страны периодически вводят знакомый россиянам план «ковер». Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян, его слова приводит Telegram-канал организации.

Так, ограничения на выпуск и прием самолетов время от времени объявляют в воздушных гаванях Абу-Даби и Дубая. «Ночью мы столкнулись с настоящей "каруселью": Авиакомпания сообщала, что туристам можно ехать в аэропорт, затем администрация аэропорта просила их увозить», — рассказал вице-президент АТОР.

По его словам, в настоящее время задерживается вылет авиакомпании flydubai. Представители авиаперевозчика обещают, что рейс состоится, поэтому отдыхающих не отвозят обратно в отели, пояснил эксперт.

Материалы по теме:
Почему Иран бомбит ОАЭ и что уже разрушено в Дубае: от штаб-квартиры ЦРУ до торговых центров
Почему Иран бомбит ОАЭ и что уже разрушено в Дубае: от штаб-квартиры ЦРУ до торговых центров
1 марта 2026
«Телефоны начали издавать резкий звук». Тысячи россиян застряли в Дубае из-за ударов Ирана. Что происходит с туристами сейчас?
«Телефоны начали издавать резкий звук». Тысячи россиян застряли в Дубае из-за ударов Ирана. Что происходит с туристами сейчас?
1 марта 2026

«По моим расчетам, несмотря на это, все рейсы на сегодня должны состояться», — подчеркнул он. Мурадян также рекомендовал соотечественникам набраться спокойствия и сообщил, что их вывоз постепенно идет.

Утром 3 марта первый вывозной самолет авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Дубая в Москву. На борту наблюдалась полная загрузка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ордена надо выдать — за оборону Дубая». В Россию возвращаются туристы из ОАЭ. Почему их резко раскритиковали соотечественники?

    На Байконуре начнут подготовку к запуску «Прогресса»

    Иранские беспилотники атаковали топливное хранилище в Омане

    Единственный участковый на российском острове получил смертельное ранение на СВО

    Таяние снега в Москве замедлилось

    Лавров заявил о масштабной войне на Ближнем Востоке

    Друг Макрона оценил жизнь во Франции фразой «в Покровске безопаснее»

    Глава МИД Турции высказался о смене режима в Иране

    Стало известно еще одно осложняющее вывоз россиян из ОАЭ обстоятельство

    Россиянке разрезали лицо до кости после концерта группы «Тату»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok