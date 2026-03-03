АТОР: Вывоз россиян из ОАЭ осложняет периодический ввод плана «ковер»

Стало известно еще одно осложняющее вывоз россиян из ОАЭ обстоятельство — в аэропортах страны периодически вводят знакомый россиянам план «ковер». Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян, его слова приводит Telegram-канал организации.

Так, ограничения на выпуск и прием самолетов время от времени объявляют в воздушных гаванях Абу-Даби и Дубая. «Ночью мы столкнулись с настоящей "каруселью": Авиакомпания сообщала, что туристам можно ехать в аэропорт, затем администрация аэропорта просила их увозить», — рассказал вице-президент АТОР.

По его словам, в настоящее время задерживается вылет авиакомпании flydubai. Представители авиаперевозчика обещают, что рейс состоится, поэтому отдыхающих не отвозят обратно в отели, пояснил эксперт.

«По моим расчетам, несмотря на это, все рейсы на сегодня должны состояться», — подчеркнул он. Мурадян также рекомендовал соотечественникам набраться спокойствия и сообщил, что их вывоз постепенно идет.

Утром 3 марта первый вывозной самолет авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Дубая в Москву. На борту наблюдалась полная загрузка.