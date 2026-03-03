Реклама

13:53, 3 марта 2026Мир

Стало известно о попытках США найти сговорчивых членов КСИР для смены власти в Иране

Politico: США пытались найти членов КСИР, которые будут готовы сотрудничать
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Перед началом операции против Ирана сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США пытались наладить контакты с некоторыми членами Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые были бы готовы сотрудничать с Вашингтоном. Об этом стало известно Politico от источников.

«Внутри режима нет какой-либо реальной организованной оппозиции или скоординированной отколовшейся группы, которую американцы рассматривали бы как новое правительство, которое они приветствовали бы», — рассказал собеседник издания.

Западный дипломат рассказал, что союзники Америки также ждут, когда администрация президента США Дональда Трампа четко изложит цели своей операции. Он добавил, что Вашингтон до сих пор не смог изложить долгосрочный план для Ирана и региона.

Ранее Трамп, говоря об операции в Иране, заявил, что развитие иранской ракетной программы представляло бы «колоссальную угрозу» безопасности Соединенных Штатов. По его словам, на момент начала операции США Тегеран уже имел в арсенале ракеты, способные нанести удар по Европе и американским военным базам в регионе. Кроме того, Иран был близок к созданию межконтинентальных ракет, которые представляли бы угрозу территории США.

