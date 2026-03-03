Реклама

14:52, 3 марта 2026

Студенты нашли останки викингов в яме для наказаний


Юлия Юткина


Фото: Xolodan / Shutterstock / Fotodom

На окраине Кембриджа, Великобритания, нашли останки 10 викингов. Об этом пишет People.

Находку сделали студенты-археологи из Кембриджского университета. Они обнаружили кости молодых мужчин. Некоторые из них были связаны, у одного из викингов отсутствовала голова. Среди останков выделяется скелет мужчины ростом более 1,9 метра (в эпоху викингов люди такого высокого роста рождались редко) с трепанированной головой.

Сотрудники университета предполагают, что несколько найденных мужчин были приговорены к смерти. Сначала их подвергли телесным наказаниям, а затем бросили в яму. Остальные викинги, скорее всего, были жертвами сражений.

По мнению ученых, часть их расчлененных останков могла быть выставлена на всеобщее обозрение в качестве трофеев, а затем также брошена в яму. Останки датируются IX веком нашей эры.

Ранее сообщалось, что в Дании археологи нашли 50 скелетов викингов за полгода раскопок. Археологи смогли определить, что некоторые из костей принадлежат людям, занимавшим высокое положение в обществе.

