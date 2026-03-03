TikTok-полицейского с полумиллионом подписчиков задержали в российском регионе

Сотрудника ДПС Георгия Степанова, на которого в TikTok подписаны более 500 тысяч пользователей, задержали в Омске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, старший инспектор со своим знакомым передал взятку должностному лицу. Начата проверка, блогера-полицейского отстранили от службы. Если вина Степанова подтвердится, ему грозит увольнение и уголовное дело.

В TikTok ролики сотрудника ДПС набирают до 20 миллионов просмотров и тысячи комментариев. В своих видео он показывает нарушения ПДД россиянами, разъясняет правила и отвечает на вопросы подписчиков.

