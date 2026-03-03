Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:46, 3 марта 2026Силовые структуры

TikTok-полицейского с полумиллионом подписчиков задержали в российском регионе

В Омске сотрудника ДПС с 500 тысячами подписчиками в TikTok задержали
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Сотрудника ДПС Георгия Степанова, на которого в TikTok подписаны более 500 тысяч пользователей, задержали в Омске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, старший инспектор со своим знакомым передал взятку должностному лицу. Начата проверка, блогера-полицейского отстранили от службы. Если вина Степанова подтвердится, ему грозит увольнение и уголовное дело.

В TikTok ролики сотрудника ДПС набирают до 20 миллионов просмотров и тысячи комментариев. В своих видео он показывает нарушения ПДД россиянами, разъясняет правила и отвечает на вопросы подписчиков.

Ранее сообщалось, что российский экс-депутат Павел Мякишев показал язык во время оглашения приговора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Война расширится». Иран наносит удары по Ближнему Востоку и Европейскому союзу. Может ли конфликт стать масштабной войной?

    Трамп двумя словами отверг предложение о переговорах с Ираном

    Раскрыты сроки истощения запасов боеприпасов у США и Израиля

    В Израиле оценили готовность НАТО вмешаться в конфликт с Ираном

    Стало известно о тайном ответе стран Персидского залива на удары Ирана

    Россиянка в гневе забила малолетнюю дочь

    Зеленский высказался о помощи обстреливаемой Ираном стране

    TikTok-полицейского с полумиллионом подписчиков задержали в российском регионе

    Мировые цены на дизель взлетели до уровней 2022 года

    Катар выступил с резким заявлением в адрес Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok