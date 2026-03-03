Российский экс-депутат показал язык во время оглашения приговора

Экс-депутат свердловского заксобрания Мякишев получил 9 лет колонии и покривился

Бывший депутат свердловского заксобрания Павел Мякишев кривлялся и строил гримасы во время оглашения приговора. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным источника, на суде Мякишев и второй фигурант — замминистра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицин — были в приподнятом настроении. Экс-депутат дразнился, а также показал язык фотографу, который снимал судебный процесс.

Мякишева судили по делу о посредничестве во взяточничестве. В результате его приговорили к девяти годам колонии и штрафу в размере восьми миллионов рублей. Кислицину дали 11 лет колонии и такой же штраф. По версии следствия, с декабря 2022-го по апрель 2024-го заместитель министра получил взятку в размере более 1,9 миллиона рублей от представителя юрлица. За эти деньги тот должен был посодействовать в заключении контрактов на поставку светотехнического оборудования. Взятку передал посредник — Мякишев.

