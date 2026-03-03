Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:09, 3 марта 2026Силовые структуры

Российский экс-депутат показал язык во время оглашения приговора

Экс-депутат свердловского заксобрания Мякишев получил 9 лет колонии и покривился
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Жабриков / URA.RU / ТАСС

Бывший депутат свердловского заксобрания Павел Мякишев кривлялся и строил гримасы во время оглашения приговора. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным источника, на суде Мякишев и второй фигурант — замминистра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицин — были в приподнятом настроении. Экс-депутат дразнился, а также показал язык фотографу, который снимал судебный процесс.

Мякишева судили по делу о посредничестве во взяточничестве. В результате его приговорили к девяти годам колонии и штрафу в размере восьми миллионов рублей. Кислицину дали 11 лет колонии и такой же штраф. По версии следствия, с декабря 2022-го по апрель 2024-го заместитель министра получил взятку в размере более 1,9 миллиона рублей от представителя юрлица. За эти деньги тот должен был посодействовать в заключении контрактов на поставку светотехнического оборудования. Взятку передал посредник — Мякишев.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель прокурора российского города получила электронный браслет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ордена надо выдать — за оборону Дубая». В Россию возвращаются туристы из ОАЭ. Почему их резко раскритиковали соотечественники?

    Путин поговорил с европейским политиком

    Зеленский назвал условие возобновления поставок по «Дружбе»

    Названа причина ажиотажного спроса на один российский автомобиль

    Известную блогершу с Украины задержали в Санкт-Петербурге

    В МИД отреагировали на слова Зеленского о проведении президентских выборов

    Израиль заявил об атаке на офис президента Ирана

    В России начались продажи новой версии популярного кроссовера Geely

    В российском регионе жители остались без тепла из-за глыб льда

    Российский продюсер расплакалась из-за «прически Барбоскиной» после стрижки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok