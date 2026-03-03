Трамп ответил на вопрос о следующем правителе Ирана

Трамп: Наследный принц Реза Пехлеви вряд ли станет новым правителем Ирана

Наследный принц Реза Пехлеви вряд ли станет новым правителем Ирана, хотя он и может нравиться части населения ближневосточной страны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает агентство Reuters.

«Думаю, да, некоторым он нравится», — ответил хозяин Белого дома. Он также подчеркнул, что наследный принц кажется ему «очень приятным человеком», однако считает нереалистичным сценарий его прихода к власти.

При этом Трамп указал, что следующим правителем Ирана следует быть «кому-то изнутри». По его словам, это более подходящий вариант.

Ранее мать Резы Пехлеви Фарха Пехлеви заявила, что ее сын готовится к установлению правового государства. Вдова свергнутого в 1979 году иранского шаха также заявила, что расправа над верховным лидером Ирана Али Хаменеи имеет «историческое значение».