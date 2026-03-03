Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:23, 3 марта 2026Мир

Трамп ответил на вопрос о следующем правителе Ирана

Трамп: Наследный принц Реза Пехлеви вряд ли станет новым правителем Ирана
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Наследный принц Реза Пехлеви вряд ли станет новым правителем Ирана, хотя он и может нравиться части населения ближневосточной страны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает агентство Reuters.

«Думаю, да, некоторым он нравится», — ответил хозяин Белого дома. Он также подчеркнул, что наследный принц кажется ему «очень приятным человеком», однако считает нереалистичным сценарий его прихода к власти.

При этом Трамп указал, что следующим правителем Ирана следует быть «кому-то изнутри». По его словам, это более подходящий вариант.

Ранее мать Резы Пехлеви Фарха Пехлеви заявила, что ее сын готовится к установлению правового государства. Вдова свергнутого в 1979 году иранского шаха также заявила, что расправа над верховным лидером Ирана Али Хаменеи имеет «историческое значение».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они сами заварили эту кашу». Китай начал давить на Иран из-за конфликта с США. Что требует Пекин от партнера?

    Трамп определил приоритетность Украины для США

    Названа продолжительность здорового сна

    Трамп выразил недовольство одним союзником в конфликте с Ираном

    Московским невестам ЗАГС сорвал десятки свадеб из-за вечеринки Intimissimi

    Трамп пожалел о решении Байдена по Украине на фоне конфликта с Ираном

    Сумку Moschino в виде рулона туалетной бумаги высмеяли в сети фразой «идеально для бывшей»

    Зеленский предложил создать буферную зону на территории России. Что ему ответили в Москве?

    Милонов предложил отправлять эвакуированных из Дубая эскортниц на карантин

    В Саудовской Аравии показали фото тренировки Роналду на фоне слухов о его побеге в Европу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok