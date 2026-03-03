Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:22, 3 марта 2026Мир

Трамп сравнил Зеленского с основателем бродячего цирка

Трамп сравнил Зеленского с шоуменом и основателем бродячего цирка Барнумом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп сравнил украинского лидера Владимира Зеленского со знаменитым американским шоуменом и основателем бродячего цирка Финеасом Тейлором Барнумом. Комментарий политика опубликован в соцсети Truth Social.

«Сонный Джо Байден потратил все свое время и деньги нашей страны, отдав все украинскому П. Т. Барнуму (Зеленскому!) — на сумму в сотни миллиардов долларов. И, хотя он отдал столько высококачественного [оружия] (бесплатно!), он не потрудился его заменить», — написал Трамп.

Американский лидер добавил, что благодаря проведенной им во время первого президентского срока «перестройке» Вооруженных сил Соединенные Штаты по-прежнему «готовы к большой победе».

Ранее Трамп заявил, что США могут воевать вечно, поскольку владеют практически неограниченными запасами боеприпасов. По его словам, запасы американских вооружений никогда не были такими обширными и качественными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Совфеде назвали главную слабость США в конфликте с Ираном

    Дерзкая кража портфеля с 10 миллионами рублей из машины попала на видео

    Учителей в российском регионе обязали контролировать разговоры детей в школах

    Названа цена дешевого iPhone в России

    Первый вывозной самолет с россиянами вылетел из ОАЭ

    Россиянку прозвали «главврачом Кисегач» из-за неожиданного эффекта от стрижки

    Зеленский пожелал Орбану поражения

    Врач оценила влияние ранних подъемов на продуктивность и здоровье

    Мировые цены на уголь взлетели

    Женщина рассказала об отношениях с мужем старше нее на 21 год

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok