Трамп сравнил Зеленского с шоуменом и основателем бродячего цирка Барнумом

Президент США Дональд Трамп сравнил украинского лидера Владимира Зеленского со знаменитым американским шоуменом и основателем бродячего цирка Финеасом Тейлором Барнумом. Комментарий политика опубликован в соцсети Truth Social.

«Сонный Джо Байден потратил все свое время и деньги нашей страны, отдав все украинскому П. Т. Барнуму (Зеленскому!) — на сумму в сотни миллиардов долларов. И, хотя он отдал столько высококачественного [оружия] (бесплатно!), он не потрудился его заменить», — написал Трамп.

Американский лидер добавил, что благодаря проведенной им во время первого президентского срока «перестройке» Вооруженных сил Соединенные Штаты по-прежнему «готовы к большой победе».

Ранее Трамп заявил, что США могут воевать вечно, поскольку владеют практически неограниченными запасами боеприпасов. По его словам, запасы американских вооружений никогда не были такими обширными и качественными.