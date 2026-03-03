Тревел-блогерша раскритиковала традиционную для поездки на поезде по России еду

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина раскритиковала популярную еду, которую соотечественники традиционно выбирают для поездки на поезде. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Так, по словам автора публикации, не всякая еда подходит для долгого путешествия, в том числе из-за срока годности или сильного запаха. К таким продуктам она отнесла вареные яйца, назвав их «классикой русского поезда». Однако без холодильника они могут испортиться в течение двух часов, предупредила Лисейкина.

Аналогичная проблема с жареной курицей и домашними котлетами — вскоре приходят в негодность, а также оставляют запах в купе до конца поездки. Похожая ситуация складывается с заправленными майонезом салатами, молочными продуктами, рыбой и морепродуктами.

«Слойки, круассаны, пирожки с хрупким тестом выглядят аппетитно только на витрине. В реальности в поезде это: крошки в простыне и на полу, жирные пятна от масла», — заключила россиянка.

