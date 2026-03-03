Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 3 марта 2026Путешествия

Тревел-блогерша раскритиковала традиционную для поездки на поезде по России еду

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Faye kao / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина раскритиковала популярную еду, которую соотечественники традиционно выбирают для поездки на поезде. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Так, по словам автора публикации, не всякая еда подходит для долгого путешествия, в том числе из-за срока годности или сильного запаха. К таким продуктам она отнесла вареные яйца, назвав их «классикой русского поезда». Однако без холодильника они могут испортиться в течение двух часов, предупредила Лисейкина.

Аналогичная проблема с жареной курицей и домашними котлетами — вскоре приходят в негодность, а также оставляют запах в купе до конца поездки. Похожая ситуация складывается с заправленными майонезом салатами, молочными продуктами, рыбой и морепродуктами.

«Слойки, круассаны, пирожки с хрупким тестом выглядят аппетитно только на витрине. В реальности в поезде это: крошки в простыне и на полу, жирные пятна от масла», — заключила россиянка.

Ранее Лисейкина описала жизнь пенсионерки в чуме в ЯНАО фразой «вода из ручья и туалет в роще». Она рассказала, что у пожилой ненки по имени Тамара есть возможность поселиться в квартире, но она уже много лет остается в своем жилище.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Угрозы Ирана, новые удары по ОАЭ и атака Израиля под чужим флагом на Саудовскую Аравию. Что происходит на Ближнем Востоке?

    В России сочли «мощным посланием» прогулку президента ОАЭ по Dubai Mall

    Предсказаны последствия Ближневосточного конфликта для мировых экономик

    Тревел-блогерша раскритиковала традиционную для поездки на поезде по России еду

    В России раскрыли серьезную причину недовольства жителей стран Евросоюза

    Трамп высказался о раздражении своей жены из-за одного действия

    Названы неожиданные странности самой популярной в России модели Zeekr

    Львица набросилась на кормившую ее в зоопарке девочку

    Эскортница объелась чеснока ради клиента с необычным фетишем

    Трамп высказался о нападении на посольство США в Эр-Рияде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok