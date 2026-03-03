Реклама

Орбакайте случайно раскрыла проблемы со здоровьем Пугачевой

Кристина Орбакайте показала передвигающуюся с помощью трости Аллу Пугачевой
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Певица Кристина Орбакайте опубликовала видео со своей матерью Аллой Пугачевой, которая испытывает проблемы с ходьбой. Ролик появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В ролике видно, что Пугачева передвигается при помощи трости. Она прихрамывает, а иногда при ходьбе опирается на руку кого-то из близких.

Также звезда была запечатлена с тростью и во время семейного обеда в ресторане. В ролике Орбакайте Пугачева и ее семья праздновали приход весны, а также традиционно для артистки провозгласили, что она «разрешает» начало нового сезона.

