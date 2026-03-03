Реклама

16:09, 3 марта 2026

Уехавшая в США российская блогерша пожаловалась на американские школы

Российская блогерша Nellifornication заявила, что в школах США ужасное питание
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jim Young / Reuters

Уехавшая в США российская блогерша Нелли Андерсон, известная как Nellifornication, пожаловалась на питание в американских школах. О его минусах она рассказала в видео, опубликованном на YouTube.

«Призываю заняться школьным питанием. Оно действительно ужасное по качеству», — сказала блогерша. Андерсон добавила, что из-за некачественного питания в школах она готовит и упаковывает своим детям еду с собой.

Она также раскритиковала отношение местных властей к тому, что едят учащиеся школ. «Очень странно в приоритет ставить госпрограммы, которые, например, помогают очень несущественному количеству людей, но при этом класть большой болт на детей», — возмутилась Nellifornication.

Блогерша выразила мнение, что пищевые привычки, которые закладываются у детей в юном возрасте, во многом влияют на то, как они будут питаться в будущем.

Ранее Nellifornication развеяла расхожий стереотип об Америке. Она заявила, что, вопреки распространенному мнению, у учителей в США низкие зарплаты.

