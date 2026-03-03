Уехавший из России комик рассказал о сотрудниках спецслужб на концертах

Комик Белый заявил, что на его концерте в Ницце приходили сотрудники спецслужб

Стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России в Испанию, рассказал, что на его концерты за рубежом приходили представители спецслужб. Об этом он заявил в интервью проекту Drama Queens на YouTube-канале издания «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; признан в России нежелательной организацией).

По словам Белого, на концерты русскоязычных комиков, выступающих за рубежом, ходят сотрудники ФСБ. Юморист утверждает, что столкнулся с этим на выступлении в Ницце.

Комик считает, что вычислить сотрудников спецслужб можно по характерным внешним признакам: «У них ремень всегда в районе солнечного сплетения, залысины, кепка. Он стоял и прям в телефон говорил: "Пришло вот столько людей, вот так они выглядят. Сейчас он начнет концерт"». Комик также заявил, что человек, которого он описал, сидел отдельно от других зрителей.

Ранее Белый раскрыл одну особенность Испании. По его словам, жители этой страны очень медленные. Комик пошутил, что если в Испании вызвать сантехника, то он появится только в следующем году.

