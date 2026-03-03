Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:46, 3 марта 2026Экономика

В России предупредили о скорой нехватке вагонов

«Ъ»: Через год России грозит дефицит полувагонов и нефтебензиновых цистерн
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Борьба с имеющимся избытком подвижного состава на железной дороге, то есть полувагонов и нефтебензиновых цистерн, может привести к их дефициту уже через год. Об этом со ссылкой на прогноз Информационного центра операторов (ИЦО) пишет «Коммерсантъ».

По оценке аналитиков, в феврале 2027 года не хватать будет четырех тысяч цистерн, а к декабрю — 16 тысяч. Что касается полувагонов, то в апреле того же года их дефицит составит 13 тысяч штук, но к августу ситуация должна выправиться.

В ИЦО объяснили, что прогноз основан на стабильном росте числа неисправных вагонов, простаивающих без обслуживания из-за низкого спроса и ужесточения правил приема после капитального ремонта. Его стоимость для полувагонов в результате выросла в 3,7-4 раза, а число капремонтов в связи с подорожанием упало в десять раз.

В ОАО «Российские железные дороги» считают прогноз некорректным, поскольку планируемое производство новых вагонов полностью покроет выбытие имеющегося парка. Проведение капремонта, добавили в операторе, регламентируется нормативными и техническими документами, а вагоноремонтные предприятия готовы увеличить объемы работ.

Материалы по теме:
РЖД столкнулись с финансовыми проблемами. Как крупнейшая компания будет их решать?
РЖД столкнулись с финансовыми проблемами.Как крупнейшая компания будет их решать?
13 января 2026
«Не хватило профессионализма» Советский Союз распался 34 года назад. Почему потерпела крах его экономика?
«Не хватило профессионализма»Советский Союз распался 34 года назад. Почему потерпела крах его экономика?
8 декабря 2025

Представитель Первой грузовой компании (ПГК) полагает, что системный дефицит парка начнется уже во второй половине 2026 года. Он объяснил, что операторы вынуждены ограничивать вложения в техобслуживание, потому что ставки не покрывают ремонт и замену колесных пар. В компании уже фиксируют локальные дефициты вагонов на отдельных полигонах.

Источник издания в другой операторской компании указал, что на рынке перестала действовать негласная сделка, в рамках которой РЖД позволяла удерживать профицит в обороте, а операторы поддерживали парк в рабочем состоянии. Теперь же они не готовы тратить средства для вывода вагонов из отстоя, потому что не верят в стабильность ситуации для грузовладельцев или транспортников даже при временно высоких ставках.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров заявил, что одной из причин проблем на железной дороге остается некачественное техническое обслуживание и ремонт локомотивов, а также их новые модели. В компании подозревают, что существенные ошибки в случае новинок возникли уже на стадии конструктивных решений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы выбиваем из них всю дурь». Трамп рассказал о ситуации на Ближнем Востоке и назвал «колоссальную угрозу» со стороны Ирана

    Стало известно об отступлении ВСУ под Северском

    Обвинения США против Ирана описали фразой «строят самолет в процессе полета»

    Стало известно о брошенных на севере Украины наемниках ВСУ

    Россиянам станет тяжелее снять наличные в кассах банков

    Стало известно об изменении военной обстановки в российском приграничье

    Уиткофф рассказал о хвастовстве Ирана своим ядерным потенциалом на переговорах

    В России предупредили о скорой нехватке вагонов

    Утро жителей Харькова началось со взрывов

    Россия нарастила до максимума вывоз одного лакомства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok