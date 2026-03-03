В России предупредили о скорой нехватке вагонов

«Ъ»: Через год России грозит дефицит полувагонов и нефтебензиновых цистерн

Борьба с имеющимся избытком подвижного состава на железной дороге, то есть полувагонов и нефтебензиновых цистерн, может привести к их дефициту уже через год. Об этом со ссылкой на прогноз Информационного центра операторов (ИЦО) пишет «Коммерсантъ».

По оценке аналитиков, в феврале 2027 года не хватать будет четырех тысяч цистерн, а к декабрю — 16 тысяч. Что касается полувагонов, то в апреле того же года их дефицит составит 13 тысяч штук, но к августу ситуация должна выправиться.

В ИЦО объяснили, что прогноз основан на стабильном росте числа неисправных вагонов, простаивающих без обслуживания из-за низкого спроса и ужесточения правил приема после капитального ремонта. Его стоимость для полувагонов в результате выросла в 3,7-4 раза, а число капремонтов в связи с подорожанием упало в десять раз.

В ОАО «Российские железные дороги» считают прогноз некорректным, поскольку планируемое производство новых вагонов полностью покроет выбытие имеющегося парка. Проведение капремонта, добавили в операторе, регламентируется нормативными и техническими документами, а вагоноремонтные предприятия готовы увеличить объемы работ.

Представитель Первой грузовой компании (ПГК) полагает, что системный дефицит парка начнется уже во второй половине 2026 года. Он объяснил, что операторы вынуждены ограничивать вложения в техобслуживание, потому что ставки не покрывают ремонт и замену колесных пар. В компании уже фиксируют локальные дефициты вагонов на отдельных полигонах.

Источник издания в другой операторской компании указал, что на рынке перестала действовать негласная сделка, в рамках которой РЖД позволяла удерживать профицит в обороте, а операторы поддерживали парк в рабочем состоянии. Теперь же они не готовы тратить средства для вывода вагонов из отстоя, потому что не верят в стабильность ситуации для грузовладельцев или транспортников даже при временно высоких ставках.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров заявил, что одной из причин проблем на железной дороге остается некачественное техническое обслуживание и ремонт локомотивов, а также их новые модели. В компании подозревают, что существенные ошибки в случае новинок возникли уже на стадии конструктивных решений.