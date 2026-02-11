Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:55, 11 февраля 2026Экономика

В РЖД призвали остановить закупки устаревших вагонов

Глава РЖД Белозеров попросил правительство помешать закупке устаревших вагонов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Российские собственники железнодорожных вагонов и операторы предпочитают закупать устаревшие модели, что не позволяет решить проблему избыточного парка. Об этом на итоговом заседании правления ОАО «Российские железные дороги» заявил глава компании Олег Белозеров, передает «Интерфакс».

По его словам, профицит вагонов на сетях РЖД по-прежнему находится на очень высоком уровне — почти 200 тысяч единиц. Однако одной оптимизации недостаточно, следует заменять устаревшие модели на инновационные — это восьмиосные полувагоны и цистерны на основе жесткой сцепки, представленные рынку в 2025 году.

Белозеров предположил, что без корректировки существующих нормативов по срокам эксплуатации грузовых вагонов и мер стимулирования добиться перехода операторов на новые модели не получится, а для этого нужна помощь правительства. Он выразил надежду, что Минтранс и Минпромторг поспособствуют процессам в текущем году.

Материалы по теме:
РЖД столкнулись с финансовыми проблемами. Как крупнейшая компания будет их решать?
РЖД столкнулись с финансовыми проблемами.Как крупнейшая компания будет их решать?
13 января 2026
«Не хватило профессионализма» Советский Союз распался 34 года назад. Почему потерпела крах его экономика?
«Не хватило профессионализма»Советский Союз распался 34 года назад. Почему потерпела крах его экономика?
8 декабря 2025

По всей видимости, речь идет о том, чтобы ужесточить требования по возрасту вагонов, а также предоставить субсидии или другие виды поддержки покупателям инновационных вагонов.

Еще одной серьезной проблемой Белозеров назвал некачественное техническое обслуживание и ремонт локомотивов, а также их новые модели. Глава РЖД заметил, что компания начинает подозревать новые локомотивы в проблемах уже на стадии конструктивных решений, поскольку их «детские проблемы» никак не проходят, из-за чего замедляется средняя скорость движения на сети.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль РЖД по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета) в 2025 году составила 14 миллиардов рублей, что сравнимо с результатом 2024 года. Такой результат достигнут на фоне очередного падения погрузки и сокращения расходов на персонал. На 2026 год компания существенно урезала инвестиционную программу и собирается начать распродажу крупных активов из-за резкого роста задолженности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сабурову могут грозить проблемы на родине из-за передачи мотоциклов вагнеровцам. На него донес изгнанный из ФБК Иван Жданов

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Генсек НАТО назвал три ключевых элемента гарантий безопасности для Украины

    Слон напал на российских туристов на Шри-Ланке

    В Совфеде обвинили ВСУ в ударах по жилым домам на Украине

    Авария парализовала движение в части Москвы

    Гоблин пожаловался на англичан-дебоширов на курорте

    В РЖД призвали остановить закупки устаревших вагонов

    Перечислены риски при покупке восстановленного iPhone

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok