РЖД пожаловались на некачественные российские локомотивы

Глава РЖД Белозеров пожаловался на качество новых моделей российских локомотивов

ОАО «Российские железные дороги» не устраивает ни качество технического обслуживания и ремонта локомотивов, ни их новые модели отечественного производства. Об этом на итоговом заседании правления заявил гендиректор компании Олег Белозеров, передает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что со своей стороны РЖД выполняет плановую программу обновления парка, но «коренных изменений в надежности изделий и качестве их технического обслуживания и ремонта» не происходит. По его словам, заявленные производителями показатели по технической готовности не соответствуют реальности.

Именно отказы локомотивов стали причиной потерь в объемах перевозок на Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Однако, несмотря на все жалобы, «не происходит значительных изменений по ресурсному обеспечению и технологической дисциплине», указал Белозеров.

Глава РЖД назвал настораживающей ситуацию, при которой из-за «недопустимо длительного периода "детских болезней"» приходится оценивать качество самих конструкторских решений, заложенных при проектировании новых локомотивов. Приоритетными задачами на 2026 год он назвал пересмотр взаимодействия с партнерами, отвечающими за ремонты, и ответы на вопросы по поводу принципиальной пригодности новых машин к эффективной коммерческой эксплуатации.

Чистая прибыль РЖД по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета) в 2025 году составила 14 миллиардов рублей, что сравнимо с результатом 2024 года. При этом компания вновь столкнулась с падением погрузки, а также вынуждена была дополнительно урезать инвестиционную программу на 2026 год и начать распродажу крупных активов из-за долгов.

Монополия намерена продать купленные в 2024 году офисные помещения в башне Moscow Towers в «Москва-Сити», а также 49 процентов Федеральной грузовой компании (ФГК) — второго по величине железнодорожного оператора страны. Вместе с тем эксперты сомневаются, что на активы найдутся покупатели по планируемой стоимости.