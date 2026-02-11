Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:22, 11 февраля 2026Экономика

РЖД пожаловались на некачественные российские локомотивы

Глава РЖД Белозеров пожаловался на качество новых моделей российских локомотивов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

ОАО «Российские железные дороги» не устраивает ни качество технического обслуживания и ремонта локомотивов, ни их новые модели отечественного производства. Об этом на итоговом заседании правления заявил гендиректор компании Олег Белозеров, передает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что со своей стороны РЖД выполняет плановую программу обновления парка, но «коренных изменений в надежности изделий и качестве их технического обслуживания и ремонта» не происходит. По его словам, заявленные производителями показатели по технической готовности не соответствуют реальности.

Именно отказы локомотивов стали причиной потерь в объемах перевозок на Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Однако, несмотря на все жалобы, «не происходит значительных изменений по ресурсному обеспечению и технологической дисциплине», указал Белозеров.

Материалы по теме:
РЖД столкнулись с финансовыми проблемами. Как крупнейшая компания будет их решать?
РЖД столкнулись с финансовыми проблемами.Как крупнейшая компания будет их решать?
13 января 2026
«Не хватило профессионализма» Советский Союз распался 34 года назад. Почему потерпела крах его экономика?
«Не хватило профессионализма»Советский Союз распался 34 года назад. Почему потерпела крах его экономика?
8 декабря 2025

Глава РЖД назвал настораживающей ситуацию, при которой из-за «недопустимо длительного периода "детских болезней"» приходится оценивать качество самих конструкторских решений, заложенных при проектировании новых локомотивов. Приоритетными задачами на 2026 год он назвал пересмотр взаимодействия с партнерами, отвечающими за ремонты, и ответы на вопросы по поводу принципиальной пригодности новых машин к эффективной коммерческой эксплуатации.

Чистая прибыль РЖД по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета) в 2025 году составила 14 миллиардов рублей, что сравнимо с результатом 2024 года. При этом компания вновь столкнулась с падением погрузки, а также вынуждена была дополнительно урезать инвестиционную программу на 2026 год и начать распродажу крупных активов из-за долгов.

Монополия намерена продать купленные в 2024 году офисные помещения в башне Moscow Towers в «Москва-Сити», а также 49 процентов Федеральной грузовой компании (ФГК) — второго по величине железнодорожного оператора страны. Вместе с тем эксперты сомневаются, что на активы найдутся покупатели по планируемой стоимости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Невиновных в этот день не будет». В Анапе студент устроил стрельбу в техникуме. Что известно о нападении, погибших и раненых?

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Греф призвал платить чиновникам позволяющие вести «не нищенскую» жизнь зарплаты

    Российские компании начали сообщать о дефолтах из-за отсутствия денег

    Женщина сбросила 44 килограмма без операций и уколов и поделилась секретами похудения

    Зеленский заявил о несогласии Украины и России с предложением США по Донбассу

    В Госдуме призвали запретить парковку во дворах для некоторых машин

    Марго Робби в разы подняла популярность одного романа в России

    Lexus попытался уйти от полицейской погони и устроил массовое ДТП в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok