Мир
15:24, 3 марта 2026

Украина отклонила просьбу Еврокомиссии

FT: Еврокомиссия просит Украину предоставить доступ к «Дружбе» для оценки ущерба
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Некоторые правительства стран Европейского союза (ЕС) и Европейская комиссия (ЕК) просят Украину предоставить доступ к нефтепроводу «Дружба», чтобы оценить масштаб разрушений. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Мы не можем сказать, есть ли повреждения. Есть очень простые способы это задокументировать и показать, что они [украинцы] усердно работают над устранением повреждений. Но они этого не сделали (...). Украина сама себе навредила, дав Венгрии повод заблокировать выделение кредита Евросоюза», — заявил высокопоставленный евродипломат.

По словам других европейских источников, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта в ходе своего визита в Киев 24 февраля обратились к украинскому руководству с просьбой предоставить доступ к «Дружбе», чтобы самостоятельно оценить ущерб, но получили отказ.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил президента Украины Владимира Зеленского во лжи о неисправности нефтепровода «Дружба».

26 февраля Венгрия выдвинула требование ЕС отправить на Украину независимую комиссию, которая расследует обстоятельства повреждения «Дружбы» и возможность возобновления работы объекта.

