00:56, 3 марта 2026Бывший СССР

Украину назвали «мясной лавкой» на рынке мирового насилия

Екатерина Щербакова
Фото: Stringer / Reuters

Сенатор от Донецкой народной республики (ДНР) Александр Волошин комментируя РИА Новости заявление британского премьер-министра Кира Стармера об отправке украинцев на Ближний Восток для борьбы с иранскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), назвал Украину «мясной лавкой на рынке мирового насилия».

«И вот главный вопрос: нравится ли самим украинцам быть частью этой кровавой песочницы?», — добавил Волошин.

Сенатор также отметил, что военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) хотят использовать на Ближнем Востоке из-за полученного ими боевого опыта в ходе украинского конфликта.

А британский премьер, по его мнению, признал то, что Украина фактически превратилась в «общеевропейский полигон для испытания вооружений, технологий, тактики, систем ПВО и перехвата дронов».

Однако на Западе об этом пока стараются не говорить в слух, добавил Волошин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил помощь Ближнему Востоку в борьбе с дронами в обмен на перемирие с Россией.

