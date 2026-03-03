Реклама

08:46, 3 марта 2026

Утро жителей Харькова началось со взрывов

В Харькове утром 3 марта прогремели взрывы, звучит воздушная тревога
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: State Emergency Service Of Ukraine / Reuters

Утро 3 марта в Харькове началось со взрывов. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» на своей официальной страничке в Telegram.

«В Харькове произошел взрыв», — говорится в сообщении.

На всей территории Харьковской области звучит воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Ранее российские военные группировки «Север» в районе села Малые Проходы Дергачевского района Харьковской области обнаружили позиции украинских операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), с которой они атаковали территории Белгородской области.

Уничтожение вражеского пункта «северяне» показали на видео.

