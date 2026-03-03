В Госдуме ответили на идею миллиардера-христианина вернуть крестьянскую традицию

Депутат ГД Нилов: Предложение вернуть Юрьев день противоречит законодательству

Глава комитета Госдумы (ГД) по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов отреагировал на предложение бизнесмена-христианина Германа Стерлигова вернуть в России Юрьев день — период один раз в год, когда крестьяне могли переходить от одного помещика к другому. По словам депутата, инициатива противоречит трудовому законодательству, передает ТАСС.

Парламентарий напомнил, что в законе четко прописано право россиян на увольнение, а также установлены нормы, за какое время необходимо проинформировать о желании уволиться добровольно (по собственному желанию), как происходит увольнение по соглашению сторон и кто дополнительно из социальных групп защищен от увольнения по инициативе работодателей.

Нилов также добавил, что любые изменения социально-трудовых отношений проходят через трехстороннюю комиссию, где присутствуют объединение работодателей, профсоюзная и правительственная сторона.

«Я с иронией отнесся к этому предложению. Оно напоминает времена крепостного права, поэтому серьезно это воспринимать не стоит. Надо ориентироваться на нормы трудового законодательства», — заключил он.

Ранее Стерлингов выразил мнение, что в России необходимо ввести ограничения на возможность увольнения с работы один раз в год — на Юрьев день, назвав это явление прекрасной традицией, которая улучшит положение не только работодателей, но и молодых работников, которые «тратят время жизни на то, что бегают по разным работам».