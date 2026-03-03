В Иране выбрали нового верховного лидера

Совет аятолл выбрал сына Али Хаменеи Моджтабу следующим верховным лидером Ирана

Совет аятолл выбрал Моджтабу Хаменеи, сына Али Хаменеи, следующим верховным лидером Ирана. Об этом сообщило агентство Iran International.

«Ассамблея экспертов под давлением Корпуса стражей исламской революции избрала Моджтабу Хаменеи следующим лидером Исламской Республики», — говорится в сообщении.

Смерть аятоллы Хаменеи в Иране подтвердили 1 марта. Он был убит в результате атак США и Израиля на республику. Также в ходе атаки на Иран погибли четыре члена семьи аятоллы — дочь, зять, внук и одна из невесток.