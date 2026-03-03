Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:54, 3 марта 2026Мир

В Иране выбрали нового верховного лидера

Совет аятолл выбрал сына Али Хаменеи Моджтабу следующим верховным лидером Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

Совет аятолл выбрал Моджтабу Хаменеи, сына Али Хаменеи, следующим верховным лидером Ирана. Об этом сообщило агентство Iran International.

«Ассамблея экспертов под давлением Корпуса стражей исламской революции избрала Моджтабу Хаменеи следующим лидером Исламской Республики», — говорится в сообщении.

Смерть аятоллы Хаменеи в Иране подтвердили 1 марта. Он был убит в результате атак США и Израиля на республику. Также в ходе атаки на Иран погибли четыре члена семьи аятоллы — дочь, зять, внук и одна из невесток.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Средиземном море загорелся предположительно принадлежащий России танкер-газовоз

    Мерц заявил об отказе европейцев принять заключенное без их участия соглашение по Украине

    Мерц высказался об отправке немецких военных на Украину

    Макрон заявил о защите Францией воздушного пространства союзников на Ближнем Востоке

    Рубио прокомментировал атаку консульства США в Дубае

    В Иране выбрали нового верховного лидера

    В Волгограде начался пожар после атаки ВСУ

    МАГАТЭ не обнаружило у Ирана ядерного оружия

    Иран запустил ракеты в сторону Израиля

    Россияне пострадали при атаке БПЛА ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok