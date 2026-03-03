Реклама

В Израиле заявили об ударе по Ирану в момент избрания нового верховного лидера

Kan: Израиль атаковал Иран в момент голосования за нового верховного лидера
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Mussa Qawasma / Reuters

Израиль нанес удар по офису Совета экспертов Ирана якобы в момент голосования за нового верховного лидера страны. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на израильский источник.

«Израиль атаковал заседание Совета экспертов в городе Кум, когда оно созывалось для избрания нового верховного лидера вместо Али Хаменеи. По словам источника, нападение произошло во время голосования», — сказано в сообщении.

При этом иранское государственное информационное агентство опровергло сам факт удара по офису Совета, заявив, что пораженное здание было старым и не использовалось для проведения официальных встреч.

Ранее стало известно, что в результате атаки США и Израиля на офис Совета экспертов Ирана, занимающегося избранием верховного лидера страны, никто не пострадал.

