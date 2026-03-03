В результате израильского удара погиб командующий ливанским корпусом КСИР

ЦАХАЛ: В Тегеране убит командующий ливанским корпусом КСИР

В Тегеране убит командующий ливанским корпусом Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Дауд Али Заде, об этом заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По информации военных, удар был нанесен по указаниям израильской разведки. Али Заде временно заменил на посту командующего Хасана Махдави, ранее погибшего в результате атаки.

«Али Заде, занимавший должность, эквивалентную бригадному генералу, был самым высокопоставленным иранским командующим, ответственным за Ливан», — отметили в ЦАХАЛ.

Уточняется, что командующий в том числе выступал связующим звеном между КСИР и движением «Хезболла».

Ранее начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир объявил, что его страна начинает наступательную операцию в Ливане против шиитской группировки «Хезболла». По его словам, Израиль не просто обороняется, но и хочет перейти в наступление.

