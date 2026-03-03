Депутат Чепа согласился с идеей Зеленского создать буферную зону

Буферную зону между Украиной и Россией можно организовать, однако президенту Владимиру Зеленскому необходимо отвести свои войска с ряда украинских областей, заявил депутат Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны сделать буферную зону на территории России. По его словам, если такую буферную зону организуют, то никакая артиллерия не будет долетать.

Чепа отметил, что для организации буферной зоны Зеленскому нужно отвести войска из Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областей. В таком случае, Россия не будет обстреливать украинские войска артиллерией и дронами, а также ВСУ не будут атаковать российские территории, подчеркнул он.

Мы изначально говорили о территориях и тех провокациях, которые организует Украина, в первую очередь, дронами. И чем дольше Зеленский сопротивляется продвижению мирных переговоров, тем эта буферная зона больше продвигается вглубь Украины.

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2026 году зона безопасности на границе с Украиной должна быть расширена. Он отметил, что она обеспечивает безопасность приграничных регионов России.