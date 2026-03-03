В России предложили лишать гражданства за тяжкое преступление

Бастрыкин призвал лишать приобретенного гражданства за тяжкие преступления

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин предложил лишать приобретенного гражданства тех, кто совершил умышленное тяжкое или особо тяжкое преступления. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии СК России, сообщает РИА Новости.

По словам Бастрыкина, позиция ведомства заключается в том, что натурализованные граждане после совершения опасных действий утрачивают политико-правовую связь с государством и сохранение гражданства таким преступникам подрывает доверие общества к институту гражданства в целом.

Глава СК призвал поставить миграционные процессы под жесткий государственный контроль, надежно обеспечивающий национальный интересы России и ее граждан. Бастрыкин отметил, что иностранцы и лица без гражданства в 2025 году совершили более 41,1 тысячи преступления, что почти на 7 процентов выше показателя 2024 года.

На коллегии Александр Бастрыкин выступил за полную конфискацию всего имущества коррупционеров.