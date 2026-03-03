Реклама

Экономика
15:17, 3 марта 2026Экономика

В Центробанке оценили сроки оспаривания бессрочной заморозки российских активов

ЦБ: На оспаривание бессрочной заморозки российских активов может уйти 1,5-2 года
Дмитрий Воронин

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Процесс оспаривания Центробанком (ЦБ) РФ регламента Евросоюза, вводящего бессрочную заморозку активов российского регулятора, может занять полтора-два года, заявили в ЦБ «Интерфаксу».

В пресс-службе Банка России отметили, что такая оценка приведена с учетом формальных требований к стадиям процесса в западных судах.

«В иске мы просим аннулирование регламента. Таким образом, в европейском суде нами инициировано оспаривание публичного правового акта, а не гражданский иск о взыскании ущерба, это разные механизмы, и они направлены на решение разных проблем», — подчеркнули также в ЦБ.

Ранее во вторник стало известно, что Центробанк обратился в суд с заявлением об оспаривании регламента Совета ЕС, в рамках которого в декабре 2025 года было принято решение о бессрочной заморозке. В Банке России, в частности, указали, что исключение возможности судебной защиты нарушенных прав на активы нарушает базовые и неотъемлемые права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности, принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков, гарантированные международными договорами и европейским правом.

