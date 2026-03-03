Во Франции выступили с призывом против войны с Ираном

Политик Филиппо призвал французов выступить против войны на Ближнем Востоке

Французский политик, лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал французов выступить против войны на Ближнем Востоке. Его комментарий опубликован в соцсети X.

«Евромакронисты хотят войны, это очевидно! Стоп! Свободная Франция и мир!» — написал политик, призвав граждан выступить против участия Франции в конфликте и подписать соответствующую петицию.

Так Филиппо прокомментировал заявление главы французского МИД Жан-Ноэля Барро о готовности Парижа участвовать в защите дружественных стран на Ближнем Востоке, пострадавших от ударов со стороны Ирана.

Ранее лидеры Германии, Франции и Великобритании пригрозили Ирану военными мерами в случае, если государство продолжит наносить удары по их союзникам на Ближнем Востоке. Они также призвали Иран немедленно прекратить атаки.