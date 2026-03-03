ВС России прорвали границу в Сумской области и взяли село

ВС России прорвали границу в Сумской области и взяли село Бобылевка

Вооруженные силы (ВС) России прорвали границу в Сумской области. В результате штурма армия РФ взяла село Бобылевка, сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».

«В ходе решительных действий штурмовых подразделений 33 сб 80 омсбр 14 АК группировки войск "Север" националисты закарпатской 101 обр ТерО были выбиты с занимаемых позиций в селе Бобылевка (Глуховский район)», — говорится в публикации.

Уточняется, что в населенном пункте вдоль реки Клевень располагались украинские подразделения, атаковавшие гражданскую инфраструктуру в Курской области.

Ранее стало известно о больших потерях ВСУ в Сумской области. Их понесла 158-я отдельная механическая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Андреевки.

