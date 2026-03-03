Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:03, 3 марта 2026Бывший СССР

ВС России прорвали границу в Сумской области и взяли село

ВС России прорвали границу в Сумской области и взяли село Бобылевка
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России прорвали границу в Сумской области. В результате штурма армия РФ взяла село Бобылевка, сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».

«В ходе решительных действий штурмовых подразделений 33 сб 80 омсбр 14 АК группировки войск "Север" националисты закарпатской 101 обр ТерО были выбиты с занимаемых позиций в селе Бобылевка (Глуховский район)», — говорится в публикации.

Уточняется, что в населенном пункте вдоль реки Клевень располагались украинские подразделения, атаковавшие гражданскую инфраструктуру в Курской области.

Ранее стало известно о больших потерях ВСУ в Сумской области. Их понесла 158-я отдельная механическая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Андреевки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Совфеде назвали главную слабость США в конфликте с Ираном

    Геймеры разочаровались в Windows 11

    Иран сообщил о масштабном ударе по авиабазе США

    В Тегеране раздались взрывы

    Зеленский назвал Орбана магом после слов о нефтепроводе «Дружба»

    Ценам на золото спрогнозировали рекордный рост из-за войны в Иране

    Раскрыты подробности лунного затмения в марте

    Зарубежный куратор дистанционно подорвал задержанного в России диверсанта

    Евросоюз признал свою неподготовленность к конфликту на Ближнем Востоке

    Жена владельца российских похоронных бюро показала лицо через месяц после пластики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok