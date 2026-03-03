Всплыли новые факты о роли подруги в похищении ребенка в Смоленске

РИА: Подруга похитителя девочки в Смоленске приходила в ее дом в январе

В январе сожительница похитителя 9-летней девочки в Смоленске приходила в дом, где живет ее семья. Об этом рассказала знакомая семьи Елена Соколова, которая там проживает, передает РИА Новости.

Женщина рассказала, что после январских праздников она столкнулась с подозреваемой, когда выходила из дома. По словам Соколовой, в руках у женщины была швабра, веник и какой-то пакет, а за ней шел мужчина. Знакомая семьи потерпевшей отметила, что мужчину она не запомнила. «Меня насторожило то, что у нас другие сотрудники убирают подъезд, и не в такое время они заходили, а они зашли именно в два часа», — подчеркнула Соколова. Она заявила, что после их прихода в подъезде чище не стало.

Ранее обвиняемые в похищении девочки в Смоленске воспользовались своим конституционным правом не свидетельствовать против себя.

Девятилетняя школьница из Смоленска вышла погулять с собакой утром 24 февраля и не вернулась домой. Спустя два дня ее нашли в квартире вместе с мужчиной и его сожительницей.