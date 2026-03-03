Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:03, 3 марта 2026Силовые структуры

Всплыли новые факты о роли подруги в похищении ребенка в Смоленске

РИА: Подруга похитителя девочки в Смоленске приходила в ее дом в январе
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виктория Чернецова / РИА Новости

В январе сожительница похитителя 9-летней девочки в Смоленске приходила в дом, где живет ее семья. Об этом рассказала знакомая семьи Елена Соколова, которая там проживает, передает РИА Новости.

Женщина рассказала, что после январских праздников она столкнулась с подозреваемой, когда выходила из дома. По словам Соколовой, в руках у женщины была швабра, веник и какой-то пакет, а за ней шел мужчина. Знакомая семьи потерпевшей отметила, что мужчину она не запомнила. «Меня насторожило то, что у нас другие сотрудники убирают подъезд, и не в такое время они заходили, а они зашли именно в два часа», — подчеркнула Соколова. Она заявила, что после их прихода в подъезде чище не стало.

Ранее обвиняемые в похищении девочки в Смоленске воспользовались своим конституционным правом не свидетельствовать против себя.

Девятилетняя школьница из Смоленска вышла погулять с собакой утром 24 февраля и не вернулась домой. Спустя два дня ее нашли в квартире вместе с мужчиной и его сожительницей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Совфеде назвали главную слабость США в конфликте с Ираном

    Геймеры разочаровались в Windows 11

    Иран сообщил о масштабном ударе по авиабазе США

    В Тегеране раздались взрывы

    Зеленский назвал Орбана магом после слов о нефтепроводе «Дружба»

    Ценам на золото спрогнозировали рекордный рост из-за войны в Иране

    Раскрыты подробности лунного затмения в марте

    Зарубежный куратор дистанционно подорвал задержанного в России диверсанта

    Евросоюз признал свою неподготовленность к конфликту на Ближнем Востоке

    Жена владельца российских похоронных бюро показала лицо через месяц после пластики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok