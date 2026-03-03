Реклама

12:08, 3 марта 2026

ВСУ предрекли проблемы из-за операции США в Иране

Полковник Матвийчук: Конфликт с США с Ираном отразился на боеспособности ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Конфликт с Ираном вынудил США перенаправить вооружения с Украины на Ближний Восток, из-за чего Вооруженные силы страны (ВСУ) остались без критически важных систем, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«ВСУ испытывали дефицит ракетных комплексов, боеприпасов для Patriot еще до начала боевых действий на Ближнем Востоке, — сказал Матвийчук. — Через третьи страны Украина пыталась найти выходы на необходимые системы. Но сейчас все ракеты направлены на Ближний Восток, чтобы обеспечивать безопасность баз США и Израиля. В том числе, это и противоракеты, которые могут сбивать "Кинжалы" и "Калибры". И этот острый дефицит у ВСУ будет только нарастать».

Военный эксперт уточнил, что, несмотря на разрушение инфраструктуры, ВСУ во многом сохраняют боеспособность благодаря накачиванию финансами и другими видами вооружений из Европы, а также локальному развитию собственной военной промышленности.

«Но, конечно, это уже не 2022-2023 годы, когда наносились массированные удары, когда продвижение войск сопровождалось беспилотниками, ракетами. Сегодня все более дозированно», — заметил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Wall Street Journal писал, что Украина начала «задыхаться» без боеприпасов для американских Patriot. Ситуация с поставками остается тяжелой.

