Заключенный сбежал с помощью женщины после романа с тюремной медсестрой и надзирательницей

Британский заключенный завел роман с медсестрой и сбежал с помощью женщины

В Великобритании 42-летняя женщина помогла заключенному сбежать из-под стражи. Об этом сообщает издание Daily Mail.

27-летний Гарри Пуллен провел за решеткой четыре года. За это время успел завести роман с тюремной медсестрой Элизой Хиббс и занимался сексом по телефону с надзирательницей Руфью Шмайло. Обе за это поплатились: медсестру приговорили к лишению свободы на шесть месяцев, а надзирательницу уволили.

Спустя несколько месяцев после выхода на свободу Пуллена вновь задержали за торговлю наркотиками. При задержании он получил травму, поэтому его доставили в больницу. Он воспользовался случаем и выбежал на парковку, где его ждала 42-летняя Шан Бейтс. Пуллен прыгнул к ней в автомобиль, и они скрылись.

Пуллен несколько дней скрывался на удаленной ферме, но его выследили и вновь задержали. Бейтс также попала под суд: она созналась в пособничестве при побеге и получила год условно.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 20-летнюю надзирательницу приговорили к трем годам тюрьмы за интимную связь с заключенным. Мужчина даже снял один из их половых актов на видео и отправил его нескольким пользователям в Snapchat.