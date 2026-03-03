Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:16, 3 марта 2026Из жизни

Заключенный сбежал с помощью женщины после романа с тюремной медсестрой и надзирательницей

Британский заключенный завел роман с медсестрой и сбежал с помощью женщины
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Gwent Police

В Великобритании 42-летняя женщина помогла заключенному сбежать из-под стражи. Об этом сообщает издание Daily Mail.

27-летний Гарри Пуллен провел за решеткой четыре года. За это время успел завести роман с тюремной медсестрой Элизой Хиббс и занимался сексом по телефону с надзирательницей Руфью Шмайло. Обе за это поплатились: медсестру приговорили к лишению свободы на шесть месяцев, а надзирательницу уволили.

Спустя несколько месяцев после выхода на свободу Пуллена вновь задержали за торговлю наркотиками. При задержании он получил травму, поэтому его доставили в больницу. Он воспользовался случаем и выбежал на парковку, где его ждала 42-летняя Шан Бейтс. Пуллен прыгнул к ней в автомобиль, и они скрылись.

Материалы по теме:
Тюремщица на рабочем месте занялась сексом с заключенным. Она тайно вела OnlyFans и пыталась сбежать от суда
Тюремщица на рабочем месте занялась сексом с заключенным. Она тайно вела OnlyFans и пыталась сбежать от суда
1 августа 2024
«Развращал молодежь». Ректора университета уволили за съемку порно с женой. Как им удавалось скрывать тайное хобби?
«Развращал молодежь». Ректора университета уволили за съемку порно с женой. Как им удавалось скрывать тайное хобби?
18 июня 2024

Пуллен несколько дней скрывался на удаленной ферме, но его выследили и вновь задержали. Бейтс также попала под суд: она созналась в пособничестве при побеге и получила год условно.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 20-летнюю надзирательницу приговорили к трем годам тюрьмы за интимную связь с заключенным. Мужчина даже снял один из их половых актов на видео и отправил его нескольким пользователям в Snapchat.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Путь к прекращению войны». В Иране рассказали, кто может остановить конфликт на Ближнем Востоке

    Раскрыто число пострадавших в ходе ответных ударов Ирана по Израилю

    Осиротевшая выдра нашла дом в подмосковном парке львов

    Раскрыта необычная опасность блендера и кофемолки

    Россиянин упал в колодец с кипятком и выжил

    Apple представила самый мощный ноутбук MacBook

    В России критически упала реализация автомобилей

    В России спрогнозировали дальнейшие действия США в конфликте с Ираном

    Москвичи бросились скупать резиновые сапоги

    Серб добровольно пошел воевать за Украину и попал в международный розыск

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok