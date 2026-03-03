Застрявшие в Дубае российские теннисисты покинули ОАЭ

Застрявшие в Дубае российские теннисисты Медведев, Рублев и Хачанов покинули ОАЭ

Застрявшие в Дубае российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов покинули ОАЭ. Об этом РИА Новости сообщила мать Рублева Марина Марьенко.

По словам Марьенко, спортсмены вылетели из Омана в Стамбул, откуда отправятся в Лос-Анджелес. «Жду от Андрея звонка о прибытии в Стамбул. Лететь 6 часов 30 минут, сказали», — сообщила мать Рублева.

2 марта испанская Marca сообщила, что Медведев и Рублев разработали план по отъезду из ОАЭ, где выступали на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Теннисисты планировали добраться на машине в Оман, где их будет ждать частный джет. После этого они через Турцию или Армению отправятся в США.

Медведев, Хачанов и Рублев — лучшие российские теннисисты. Они занимают 11-е, 16-е и 17-е места в рейтинге ATP.

