Зеленский назвал условие возобновления поставок по «Дружбе»

Зеленский: Для возобновления поставок нефти по «Дружбе» нужно прекращение огня

Президент Украины Владимир Зеленский назвал отсутствие боевых действий условием возобновления поставок нефти в Словакию и Венгрию по трубопроводу «Дружба». Соответствующее заявление он сделал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По словам Зеленского, он объяснил словацкому премьеру Роберту Фицо, что «трубопровод разрушен» и «для его восстановления необходимо прекращение огня».

Главу венгерского правительства Виктора Орбана украинский президент назвал магом за то, что тому якобы удалось увидеть состояние нефтепровода под землей.

Ранее Орбан со ссылкой на данные спутников заявил, что нефтепровод пригоден к работе. «Со спутника можно увидеть технические резервуары. Там разорван один большой резервуар. Это то, что можно увидеть. Пульт не увидишь в спутнике», — поделился в связи с этим Зеленский.

Поставки по трубопроводу, по которому в том числе прокачивала свою нефть Украина, были остановлены в конце января. Как писали СМИ со ссылкой на европейских дипломатов, Брюссель обещает Орбану обеспечить возобновление поставок в обмен на отказ от блокировки финансирования Украины.

