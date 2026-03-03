Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:25, 3 марта 2026Экономика

Зеленский назвал условие возобновления поставок по «Дружбе»

Зеленский: Для возобновления поставок нефти по «Дружбе» нужно прекращение огня
Дмитрий Воронин

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал отсутствие боевых действий условием возобновления поставок нефти в Словакию и Венгрию по трубопроводу «Дружба». Соответствующее заявление он сделал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По словам Зеленского, он объяснил словацкому премьеру Роберту Фицо, что «трубопровод разрушен» и «для его восстановления необходимо прекращение огня».

Главу венгерского правительства Виктора Орбана украинский президент назвал магом за то, что тому якобы удалось увидеть состояние нефтепровода под землей.

Ранее Орбан со ссылкой на данные спутников заявил, что нефтепровод пригоден к работе. «Со спутника можно увидеть технические резервуары. Там разорван один большой резервуар. Это то, что можно увидеть. Пульт не увидишь в спутнике», — поделился в связи с этим Зеленский.

Поставки по трубопроводу, по которому в том числе прокачивала свою нефть Украина, были остановлены в конце января. Как писали СМИ со ссылкой на европейских дипломатов, Брюссель обещает Орбану обеспечить возобновление поставок в обмен на отказ от блокировки финансирования Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран назвал путь к прекращению войны

    Президент Ливана приказал армии не сопротивляться ЦАХАЛ

    Блогер выкупил забытый в аэропорту чемодан и удивился содержимому

    Российского педагога оштрафовали на 100 тысяч рублей после презентации в классе

    Названы истинные причины покупки статусных машин россиянами

    Стоимость нефти подскочила до максимума с лета 2024 года

    Открыт метод борьбы с метастазами в головном мозге

    50 тысяч пчел сожгли заживо на пасеке

    В России отказались от стандартного веса в новом ГОСТе на хлеб

    Американцам предрекли проблемы с экономикой из-за «иранского шока»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok