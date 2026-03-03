Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:17, 3 марта 2026Бывший СССР

Зеленский назвал Орбана магом после слов о нефтепроводе «Дружба»

Зеленский с иронией назвал Орбана магом из-за его слов о нефтепроводе «Дружба»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Владимир Зеленский назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана магом, иронично комментируя его слова о состоянии нефтепровода «Дружба». Об этом пишет «РБК-Украина».

Украинский лидер заявил, что Орбану удалось увидеть состояние нефтепровода под землей.

«В спутнике можно увидеть технические резервуары. Там разорван один большой резервуар. Это то, что можно увидеть. Пульт не увидишь в спутнике. Возможно, Орбан — маг, что он под землей смог увидеть состояние нефтепровода через спутники. Я удивлен, но, тем не менее, все бывает», — сказал Зеленский.

Ранее агентство Reuters написало, что Украина использовала трубопровод «Дружба» для прокачки своей нефти. Как отмечалось, приостановка поставок в Венгрию и Словакию лишает Украину источника доходов, которые могли бы использоваться, чтобы покрыть дефицит бюджета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Войны можно вести вечно». Трамп хвастается возможностями США, пока чиновники жалуются на быстрое истощение вооружений

    Геймеры разочаровались в Windows 11

    Иран сообщил о масштабном ударе по авиабазе США

    В Тегеране раздались взрывы

    Зеленский назвал Орбана магом после слов о нефтепроводе «Дружба»

    Ценам на золото спрогнозировали рекордный рост из-за войны в Иране

    Раскрыты подробности лунного затмения в марте

    Зарубежный куратор дистанционно подорвал задержанного в России диверсанта

    Евросоюз признал свою неподготовленность к конфликту на Ближнем Востоке

    Жена владельца российских похоронных бюро показала лицо через месяц после пластики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok