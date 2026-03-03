Зеленский: США подпишут гарантии безопасности для Украины в соглашении с Россией

США подпишут гарантии безопасности для Украины только в контексте соглашения с Россией. Планы Вашингтона раскрыл президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Corriere della Sera.

«У нас есть гарантии безопасности с американцами, которые они хотят подписать только в контексте соглашения с русскими. Я не согласен с этим, но это так», — заявил украинский лидер.

По словам Зеленского, в настоящее время также подготовлен протокол о гарантиях безопасности со странами Европы, однако он также не подписан. Кроме того, достигнуты договоренности о восстановлении Украины, которые могут быть воплощены только после завершения конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос гарантий безопасности находится на повестке переговоров по урегулированию конфликта на Украине наряду с территориальным.