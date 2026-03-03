Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:47, 3 марта 2026Мир

Зеленский раскрыл планы США по гарантиям безопасности для Украины

Зеленский: США подпишут гарантии безопасности для Украины в соглашении с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

США подпишут гарантии безопасности для Украины только в контексте соглашения с Россией. Планы Вашингтона раскрыл президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Corriere della Sera.

«У нас есть гарантии безопасности с американцами, которые они хотят подписать только в контексте соглашения с русскими. Я не согласен с этим, но это так», — заявил украинский лидер.

По словам Зеленского, в настоящее время также подготовлен протокол о гарантиях безопасности со странами Европы, однако он также не подписан. Кроме того, достигнуты договоренности о восстановлении Украины, которые могут быть воплощены только после завершения конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос гарантий безопасности находится на повестке переговоров по урегулированию конфликта на Украине наряду с территориальным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл планы США по гарантиям безопасности для Украины

    Назван простой способ быстро снизить уровень холестерина

    Подростки толпой напали на российскую школьницу в торговом центре

    Тело Джабраилова вывезли на Кавказ

    Россиянин в больнице напал на вернувшегося с СВО врача

    Россиянин получил срок за 14 выстрелов в участника СВО

    Толпа жестоко избила подростка в российском регионе

    Хвастающая романом с Джимом Керри Волочкова объявила о его смерти

    Названа уникальная особенность дефицита бюджета России

    13 тысяч авиарейсов отменили с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok