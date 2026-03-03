Реклама

10:34, 3 марта 2026Забота о себе

Женщина заподозрила мужа в измене и случайно узнала другой его секрет

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Elena Shishkina / Shutterstock / Fotodom

Британка Анна после 10 лет брака и рождения двоих детей заподозрила, что муж ей изменяет, и случайно узнала другой его секрет. Опытом работы с частным детективом она поделилась с изданием Metro.

Подозрения у женщины появились, когда ее муж Джеймс начал уходить на пару часов в магазин, но не приносил ничего, кроме мелочей и сладостей. Также он начал брать с собой телефон в туалет и ванную, установил приложение для защиты от посторонних глаз. Однажды в электронной записной книжке Джеймса Анна нашла повторяющееся каждые две недели имя «Джон». «Пару дней спустя я проверила его карманы и обнаружила билет на поезд на тот самый день, когда "Джон", предположительно, должен был прийти к нему в тату-салон», — вспоминает британка.

Этой информацией Анна поделилась с частным детективным агентством. Через некоторое время специалисты рассказали ей, что в этот день ее муж пришел на работу, включил свет в студии, вышел через другую дверь и уехал в другой город. «Сойдя с поезда, Джеймс купил поздравительную открытку в одном магазине и детские игрушки в другом, остановился, чтобы написать что-то на внутренней стороне открытки, а затем встретил в ресторане женщину с новорожденным ребенком», — рассказала его супруга.

Тогда Анна поняла, что у мужа другая семья, и предъявила ему доказательства. В ответ Джеймс признался, что уже год встречается с женщиной, которая случайно забеременела от него. Анна собрала вещи мужа и прогнала его из дома. Теперь она уверена, что какое-то время не сможет доверять другому партнеру, но утверждает, что благодарна, что узнала правду.

Ранее сексолог Анастасия Филиппова подсказала способ снизить риск измен в паре. По ее словам, измены случаются там, где скука годами.

