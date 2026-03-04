Реклама

Россия
11:28, 4 марта 2026Россия

Объявлено о прилетах в регионе в тысяче километров от украинской границы

Губернатор Соколов: Беспилотники ВСУ ударили по Кировской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по Кировской области, российскому региону, расположенному в тысяче километров от границы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов.

По словам Соколова, попытка атаки была совершена утром 4 марта. Он объявил, что в регионе были «прилеты», однако не уточнил, был ли поражен какой-либо объект.

«Пострадавших в результате прилетов нет. В настоящее время на месте продолжают работать представители оперативных служб, ситуация под контролем», — заявил он.

Ранее в Минобороны раскрыли детали ночного налета ВСУ после слов Владимира Зеленского о создании буферной зоны в России.

