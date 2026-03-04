Реклама

10:01, 4 марта 2026

46-летняя звезда сериала «Кухня» снялась в откровенном виде и восхитила фанатов

Карина Черных
Карина Черных

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Российская актриса театра и кино Елена Подкаминская снялась в откровенном виде и восхитила фанатов. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя звезда телесериала «Кухня» устроила фотосессию во время отдыха в Таиланде. Ее запечатлели на мотоцикле в черной майке с надписью Harley-Davidson, обнажающих часть ягодиц джинсовых микрошортах и черных ботильонах с открытым носом.

Поклонники высказались о кадрах в комментариях. «Какая форма, тело! Это большой труд», «Нельзя быть настолько шикарной», «Это запредельно, сногшибательно», «Хороша до невозможности!» — сделали комплименты артистке юзеры.

В феврале в сети восхитились новым фото осужденной за контрабанду наркотиков российской актрисы Аглаи Тарасовой.

