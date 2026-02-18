Реклама

В сети восхитились новым фото осужденной за наркотики российской актрисы

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

В сети восхитились новым фото осужденной за контрабанду наркотиков российской актрисы Аглаи Тарасовой. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

31-летняя звезда фильма «Лед» предстала перед камерой, сидя на застеленном фольгой полу. Она позировала в полупрозрачном бежевом мини-платье без бретелей, сшитом из ткани с мокрым эффектом.

Поклонники высказались о кадрах в комментариях «Красивая безумно», «Царица», «Сногсшибательная», «Как всегда, великолепны и в кино, и на фото», — заявили юзеры.

В декабре 2025 года сообщалось, что защита Аглаи Тарасовой не стала обжаловать приговор по делу о контрабанде наркотиков.

Знаменитость задержали в аэропорту Домодедово 5 сентября. При ней обнаружили вейп с гашишным маслом.

Актриса раскаялась в содеянном. Она назвала большой ошибкой решение ввезти вейп в Россию. В ходе заседания она настаивала на мере пресечения в виде запрета определенных действий, чтобы заботиться о бабушке и дедушке, которые находятся на ее иждивении.

Домодедовский городской суд вынес приговор Тарасовой по делу о контрабанде наркотических средств. Артистка была признана виновной и получила три года лишения свободы условно с учетом смягчающих обстоятельств.

Помимо этого, актрису обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Изначально сторона обвинения запрашивала для Тарасовой три с половиной года условно с испытательным сроком на три года.

При этом Аглая Тарасова изменила свои показания в суде. Актрису поддержали Ярмольник и другие артисты.

