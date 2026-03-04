Армия обороны Израиля начала масштабную серию ударов по Ирану, об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
«ЦАХАЛ начала масштабную серию ударов по стартовым площадкам, системам противовоздушной обороны и другой инфраструктуре», — уточнили военные.
Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац.
Позднее президент США объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».