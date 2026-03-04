Реклама

16:03, 4 марта 2026

Артемий Лебедев раскрыл значение слова «иноагент» в России

Блогер Лебедев заявил, что иноагентами в России называют врагов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскрыл значение слова «иноагент» в России. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он заявил, что иноагентами в стране называют врагов.

По словам Лебедева, за 10 лет смысл слова, который вкладывали в понятие «иностранный агент», изменился. Дизайнер вспомнил, что 10 лет назад в США этот статус присвоили российскому телеканалу Russia Today (RT). Тогда медиакомпания гордилась этим и выпускала тематическую продукцию со словом «иноагент», например маски и тапочки.

Позднее в России также стали присваивать статус иностранного агента. «Мы сами стали этим пользоваться для того, чтобы клеймить врагов. (...) Скоро это слово будет использоваться вообще для всего плохого, включая какие-нибудь токсины, которые мы употребляем с едой», — заявил блогер.

Ранее журналистка Анастасия Кашеварова рассказала о друзьях-иноагентах. Она призналась, что не может общаться с ними.

