Наука и техника
12:11, 4 марта 2026Наука и техника

В самом дорогом смартфоне Samsung нашли изъян

Пользователи Samsung Galaxy S26 Ultra пожаловались на дисплей смартфона
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Bruna Casas / Reuters

Пользователи обратили внимание на низкое качество дисплея смартфона Samsung Galaxy S26. Об этом сообщает издание Android Authority.

На проблемы начали жаловаться владельцы Galaxy S26 Ultra — самого дорогого смартфона Samsung из актуальной линейки. В США модель оценили в 1299 долларов, или около 101 тысячи рублей. Оказалось, что при длительном использовании аппарата у владельцев начинают болеть глаза.

Специалисты Android Authority заметили, что изъян телефона может быть связан с функцией «Дисплей конфиденциальности». Экраны Galaxy S26 Ultra имеют два типа пикселей: широкие видны с любого угла, узкие — только если смотреть на дисплей прямо. Однако оказалось, что при активации защитной функции глаза пользователей начинают быстрее уставать.

Известный инсайдер под ником Ice Universe заявил в своем X, что его беспокоит качество изображения на экране смартфона. Он предложил пострадавшим пользователям установить разрешением экрана 2К и отключить режим конфиденциальности. Журналист из России Евгений Макаров согласился, что проблема может быть связана с «Дисплеем конфиденциальности». Он сравнил экраны Galaxy S26 Ultra и Galaxy S25 Ultra и заметил, что картинка на старом смартфоне нравится ему гораздо больше.

Samsung пока не отреагировала на изъян своего устройства.

Ранее в Samsung извинились за то, что ее новые смартфоны не получили магнитной зарядки. В компании объяснили, что отказались от нее, чтобы создать более тонкий корпус Galaxy S26.

