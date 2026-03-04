В самом дорогом смартфоне Samsung нашли изъян

Пользователи обратили внимание на низкое качество дисплея смартфона Samsung Galaxy S26. Об этом сообщает издание Android Authority.
На проблемы начали жаловаться владельцы Galaxy S26 Ultra — самого дорогого смартфона Samsung из актуальной линейки. В США модель оценили в 1299 долларов, или около 101 тысячи рублей. Оказалось, что при длительном использовании аппарата у владельцев начинают болеть глаза.
Специалисты Android Authority заметили, что изъян телефона может быть связан с функцией «Дисплей конфиденциальности». Экраны Galaxy S26 Ultra имеют два типа пикселей: широкие видны с любого угла, узкие — только если смотреть на дисплей прямо. Однако оказалось, что при активации защитной функции глаза пользователей начинают быстрее уставать.
Известный инсайдер под ником Ice Universe заявил в своем X, что его беспокоит качество изображения на экране смартфона. Он предложил пострадавшим пользователям установить разрешением экрана 2К и отключить режим конфиденциальности. Журналист из России Евгений Макаров согласился, что проблема может быть связана с «Дисплеем конфиденциальности». Он сравнил экраны Galaxy S26 Ultra и Galaxy S25 Ultra и заметил, что картинка на старом смартфоне нравится ему гораздо больше.
Samsung пока не отреагировала на изъян своего устройства.
Ранее в Samsung извинились за то, что ее новые смартфоны не получили магнитной зарядки. В компании объяснили, что отказались от нее, чтобы создать более тонкий корпус Galaxy S26.