Наука и техника
09:00, 4 марта 2026Наука и техника

Samsung извинилась за свои смартфоны

Samsung извинилась за отсутствие в смартфонах Galaxy S26 магнитной зарядки
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Bruna Casas / Reuters

В компании Samsung извинились за то, что ее новые смартфоны не получили магнитной зарядки. Об этом сообщает издание 9to5Google.

Журналисты отметили, что в устройствах серии Galaxy S26, которые вышли в конце февраля, не оказалось поддержки магнитной зарядки. Они подчеркнули, что подобная функция для удобной беспроводной зарядки есть во многих телефонах на рынке. Также инсайдеры предсказывали, что новые девайсы Samsung получат поддержку такой зарядки. Представители корейской компании в разговоре с медиа объяснили ситуацию.

«Это решение отражает более широкое стремление Samsung к созданию более тонких и легких конструкций», — заметили в фирме. По словам представителей корпорации, отказ от магнитов позволил добиться тонкого корпуса и снизить вес устройств. Тем, кто желает заряжать смартфон с помощью магнитной зарядки, в Samsung предложили купить специальный чехол.

Журналисты медиа отметили, что Apple использует технологию магнитной зарядки уже около пяти лет, и при этой ей удается выпускать тонкие телефоны. «Не поймите меня неправильно, я считаю, что серия Galaxy S26 выглядит великолепно, но хотелось бы, чтобы Samsung пересмотрела свою стратегию в этом отношении», — заявил журналист издания Бен Шон.

Ранее авторы SamMobile выяснили, что в смартфонах серии Samsung Galaxy S26 есть дополнительный функции для бесконтактной оплаты. В новых устройствах нашли две NFC-антенны вместо одной.

