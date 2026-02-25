Реклама

21:00, 25 февраля 2026

Названы российские цены Samsung Galaxy S26

Смартфон Samsung Galaxy S26 будет стоить в России минимум 90 тысяч рублей
Андрей Ставицкий
Кадр: DrTech / sahil koroul / YouTube 

В России открылись предзаказы на смартфоны серии Samsung Galaxy S26. На это обратил внимание корреспондент «Ленты.ру».

Корейская компания представила новые телефоны на презентации Galaxy Unpacked 25 февраля. Ретейлеры из России уже назвали цены на смартфоны и открыли предзаказ. Стоимость самого доступного аппарата серии Galaxy S26 составит 90 тысяч рублей.

Во столько оценили Samsung Galaxy S26 с 256 гигабайтами встроенной памяти на «Яндекс Маркете». Galaxy S26+ с таким же объемом памяти обойдется в 105 тысяч рублей, Galaxy S26 Ultra — 125 тысяч рублей. Аппараты линейки будут доступны в белом, фиолетовом, черном и голубом цветах.

В «М.Видео» также открыли предзаказ на модели. Galaxy S26 стоит 90 и 105 тысяч рублей — за версии 256 и 512 гигабайт соответственно, Galaxy S26+ — 105 и 120 тысяч рублей соответственно. Топовый флагман Galaxy S26 Ultra обойдется в 125 тысяч рублей — столько стоит базовая модификация 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. Модель с 512 гигабайтами памяти оценена в 145 тысяч рублей, а версия с 16 гигабайтами оперативной и 1 терабайтом встроенной памяти доступна за 190 тысяч рублей.

Также в продаже появились новые наушники Galaxy Buds 4 и Galaxy Buds 4 Pro. Гарнитуры оценили в 15 и 20 тысяч рублей соответственно.

Ранее журналисты издания Android Authority посоветовали не спешить с приобретением смартфонов Samsung Galaxy S25. Они объяснили, что нужно дождаться выхода устройств серии Galaxy S26.

