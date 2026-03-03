Реклама

Наука и техника
13:12, 3 марта 2026Наука и техника

В новом смартфоне Samsung нашли тайную функцию

В смартфонах Samsung Galaxy S26 нашли две NFC-антенны для бесконтактной оплаты
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Bruna Casas / Reuters

В смартфонах серии Samsung Galaxy S26 нашли дополнительные функции для бесконтактной оплаты. На это обратило внимание издание SamMobile.

Журналисты медиа выяснили, что производитель добавил тайную функцию в свои новые смартфоны. При изучении устройств оказалось, что Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra имеют дополнительную антенну NFC — вместе с оригинальной. NFC-модуль необходим для осуществления бесконтактных платежей и управления девайсами умного дома.

В материале говорится, что все предыдущие телефоны Samsung оснащены одной антенной, которая располагается на задней панели в нижней части корпуса. Специалисты узнали, что вторая антенна тоже находится на задней панели, но в верхней части аппарата.

Авторы SamMobile предположили, что второй модуль облегчит бесконтактную оплату — телефон с двумя антеннами можно прикладывать к платежному терминалу с любой стороны. Их предположение подтвердили читатели издания, которые также обнаружили в Galaxy S26 два NFC-модуля.

Предзаказы на смартфоны серии Samsung Galaxy S26 открыли в России 25 февраля. Самая дешевая модель новой линейки — базовый Samsung Galaxy S26 — оценили в 90 тысяч рублей.

