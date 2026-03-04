Белоусов обратился к находящимся в зоне СВО российским военным

Глава Минобороны Белоусов поздравил бойцов СВО со взятием Веселянки в Запорожье

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил бойцов специальной военной операции (СВО) со взятием населенного пункта Веселянка в Запорожской области. Обращение министра было опубликовано на сайте оборонного ведомства в Max.

Белоусов выразил признательность командованию и личному составу 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского ордена Кутузова казачьего полка.

Глава Минобороны подчеркнул, что мужество и отвага личного состава позволяют успешно выполнять боевые задачи. По мнению Белоусова, стойкость, упорство и профессионализм военнослужащих обеспечат безопасность рубежей России.

Об освобождении Веселянки объявили в Минобороны накануне. Тогда же удалось установить контроль над населенным пунктом Бобылевка в Сумской области.

Ранее армия России освободила Дегтярное Харьковской области.