Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:49, 4 марта 2026Россия

Белоусов обратился к находящимся в зоне СВО российским военным

Глава Минобороны Белоусов поздравил бойцов СВО со взятием Веселянки в Запорожье
Майя Назарова
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил бойцов специальной военной операции (СВО) со взятием населенного пункта Веселянка в Запорожской области. Обращение министра было опубликовано на сайте оборонного ведомства в Max.

Белоусов выразил признательность командованию и личному составу 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского ордена Кутузова казачьего полка.

Глава Минобороны подчеркнул, что мужество и отвага личного состава позволяют успешно выполнять боевые задачи. По мнению Белоусова, стойкость, упорство и профессионализм военнослужащих обеспечат безопасность рубежей России.

Об освобождении Веселянки объявили в Минобороны накануне. Тогда же удалось установить контроль над населенным пунктом Бобылевка в Сумской области.

Ранее армия России освободила Дегтярное Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Подарок РВСН». Иран уничтожает дорогостоящую инфраструктуру США. Поврежден важнейший американский радар на Ближнем Востоке

    В России утвердили новый ГОСТ на маникюр

    Монсон оценил возможность лишения США права проведения ЧМ-2026 по футболу

    Видео психолога о развитии женственности через изнасилования оценили в российском суде

    Украину уличили в попытке представить себя «санкционным охранником» перед Трампом

    Адвокат назвал россиянам ответственного за ущерб после драки на свадьбе

    В России рассказали о «мутной истории» с тремя сбитыми американскими истребителями F-15

    Поставленные Германией ВСУ HX-2 оказались эффективными и опасными

    Диетолог назвала самый вредный вид конфет

    Иранский кризис оказался чреват ростом цен на овощи в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok