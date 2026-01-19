ВС России начали наступление на новом участке и освободили Дегтярное

Вооруженные силы (ВС) России начали наступление на новом участке и освободили Дегтярное Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Российские войска перешли границу в Белгородской области и освободила Дегтярное в Харьковское области, после чего наши подразделения начали штурм Нестярного», — говорится в публикации.

Уточняется, что площадь продвижения ВС России — около 14 квадратных километров.

Госпогранслужба Украины подтвердила атаки на новом участке. Пехота атакует под прикрытием дронов и авиации, подчеркивает Telegram-канал.

Ранее подразделения «Южной» группировки Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Бондарное Донецкой Народной Республики.