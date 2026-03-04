Бесчинствовавшие на фуд-корте торгового центра Москвы попали на видео

МВД: 16 подростков доставили в полицию после хулиганства в ТЦ Коммунарки

Полицейские нашли бесчинствовавших на фуд-корте торгового центра (ТЦ) в московской Коммунарке и доставили в отдел МВД. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке ведомства и предоставили видео с молодыми людьми.

На кадрах видны построенные в линию задержанные.

В соцсетях полицейские увидели ролики, на которых группа подростков в ТЦ нарушает общественный порядок: хулиганит, стреляет из ракетницы. По итогам рейда в территориальный отдел полиции доставлены 22 человека, из них 16 несовершеннолетних и 5 взрослых.

У подростков изъяты перцовые баллончики, трехзарядное пусковое устройство ПУ-3, две кассеты по три патрона, а в двух телефонах обнаружены экстремистские фотографии. Родители задержанных привлечены к административной ответственности, также составлены протоколы в отношении несовершеннолетних нарушителей. Двоих взрослых депортируют из страны.

Один из подростков оказался безнадзорным, его отправили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Еще четверо его приятелей поставлены на профилактический учет.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске подростки толпой напали на школьницу в торговом центре «Сан Сити» из-за внешнего вида.