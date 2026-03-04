Бывшая сторонница Трампа жестко высказалась об ударе по школе в Иране

Экс-конгрессвумен Тейлор Грин раскритиковала удар по школе в иранском Минабе

Бывшая сторонница президента США Дональда Трампа, экс-конгрессвумен Марджори Тейлор Грин раскритиковала удар по школе для девочек в иранском Минабе. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в социальной сети X.

«Если ваши церковные и избранные лидеры говорят вам, что способ вернуть Иисуса — это убивать невинных детей невинных иностранцев, которых вы никогда не встречали, в чужой стране, в которой вы никогда не были, то вы верите в ложь волков, одетых в овечью шкуру», — написала она.

28 февраля был нанесен удар по школе для девочек в Минабе в провинции Хормозган на юге Ирана. Жертвами атаки стали более 100 учениц.

Глава Пентагона Пит Хегсет, отвечая на вопрос о причастности американских военных к атаке Израиля на школу, заявил, что США «никогда не наносят удары по гражданским объектам», но сейчас занимаются расследованием этого вопроса.