01:01, 4 марта 2026

Бывший посол в Иране прокомментировал судьбу страны после гибели Хаменеи

Марьясов: Смерть Хаменеи сплотила население Ирана
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Смерть верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи сплотило население Исламской Республики. Об этом заявил бывший посол России в Тегеране Александр Марьясов в беседе с Новости Mail.

«Большие потери и особенно убийство Верховного руководителя и высшего религиозного авторитета Али Хаменеи сплотили население страны и укрепили решимость иранцев дать отпор», — прокомментировал Марьясов судьбу страны.

По его словам, надежды Израиля и США на активизацию протестов в Иране являются иллюзорными.

Смерть аятоллы Хаменеи в Иране подтвердили 1 марта. Он был убит в результате атак США и Израиля на республику. Также в ходе атаки на Иран погибли четыре члена семьи аятоллы — дочь, зять, внук и одна из невесток.

