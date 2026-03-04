Бывший посол в Иране прокомментировал судьбу страны после гибели Хаменеи

Марьясов: Смерть Хаменеи сплотила население Ирана

Смерть верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи сплотило население Исламской Республики. Об этом заявил бывший посол России в Тегеране Александр Марьясов в беседе с Новости Mail.

«Большие потери и особенно убийство Верховного руководителя и высшего религиозного авторитета Али Хаменеи сплотили население страны и укрепили решимость иранцев дать отпор», — прокомментировал Марьясов судьбу страны.

По его словам, надежды Израиля и США на активизацию протестов в Иране являются иллюзорными.

Смерть аятоллы Хаменеи в Иране подтвердили 1 марта. Он был убит в результате атак США и Израиля на республику. Также в ходе атаки на Иран погибли четыре члена семьи аятоллы — дочь, зять, внук и одна из невесток.